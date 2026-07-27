Жара в Татарстане сменится дождями и похолоданием

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В Татарстане в ближайшие дни ожидается смена жаркой и сухой погоды на дождливую и более прохладную. Об этом сообщает Гидрометцентр Республики Татарстан.

Вечером 27 июля и ночью 28 июля кратковременные дожди пройдут преимущественно в западных районах республики. Днем 28 июля осадки ожидаются уже по всему Татарстану. Местами возможны грозы, шквалистые усиления ветра до 18-23 м/с и град.

Температура воздуха ночью составит 16-21 градус, на востоке – до 24 градусов. Днем воздух прогреется до 23-28 градусов, на востоке – до 31 градуса.

В среду, 29 июля, ночью существенных осадков не ожидается, однако днем с приближением атмосферного фронта в юго-западных районах вновь возможны дожди с грозами. При грозах ветер местами будет усиливаться до 15-20 м/с, не исключен град. Температура ночью составит 14-19 градусов, днем – 25-30 градусов.

В четверг, 30 июля, Татарстан окажется под влиянием циклона. В республике прогнозируются умеренные и сильные дожди, местами грозы. Температура воздуха ночью составит 14-19 градусов, днем – 19-24 градуса.

По предварительному прогнозу, 31 июля и 1 августа погода сохранится неустойчивой, временами ожидаются дожди. Днем 31 июля температура составит 19-24 градуса, 1 августа – 22-27 градусов.