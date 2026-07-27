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Общество 27 июля 2026 12:58

КАМАЗ отменил четырехдневную рабочую неделю из-за роста объема заказов

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КАМАЗ отменил четырехдневную рабочую неделю из-за роста объема заказов
Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

КАМАЗ отменил режим неполной четырехдневной рабочей недели, который действовал на предприятии с марта 2026 года. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

«Генеральный директор "КАМАЗа" Сергей Когогин отменил режим неполной четырехдневной рабочей недели, установленный приказом-постановлением в марте 2026 года», – говорится в сообщении.

Решение принято на фоне роста объема заказов на ближайшие месяцы. В компании отметили, что увеличению спроса способствовали меры по развитию продаж и расширению модельного ряда грузовиков К5, а также стабилизация российского рынка грузовых автомобилей.

В связи с корректировкой производственного плана в сторону увеличения предприятие вернулось к пятидневной рабочей неделе. Среднесуточный объем производства составит 160 машкомплектов.

Ранее сообщалось, что сотрудники КАМАЗа приступили к работе после двухнедельного оплачиваемого корпоративного отпуска.

#камаз #грузовики
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