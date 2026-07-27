В Казани с начала года устранили 520 аварий на сетях водоснабжения

С начала 2026 года специалисты МУП «Водоканал» устранили 520 аварий на сетях водоснабжения, причем большинство из них – без отключения потребителей. Об этом на деловом понедельнике сообщил генеральный директор предприятия Рустам Абдулхаков.

По его словам, ежедневно на ликвидации аварий работают более 30 бригад с привлечением 250 единиц спецтехники, семь из них находятся на круглосуточном дежурстве. В случае отключения воды предприятие организует подвоз воды автоцистернами.

За семь месяцев этого года сотрудники предприятия устранили 9,9 тыс. засоров в системе канализации. В среднем бригады ежедневно ликвидируют более 60 засоров.

Для повышения эффективности работ «Водоканал» обновляет парк спецтехники. В частности, предприятие приобрело вакуумный погрузчик стоимостью 68 млн рублей, который совмещает функции вакуумной машины, гидродинамической промывки и манипулятора. Также закуплены две компактные каналопромывочные машины на базе «Газели», способные работать в труднодоступных дворах.

Продолжается реализация инвестиционной программы предприятия. В прошлом году были реконструированы 12,5 км и построены более 14 км сетей водоснабжения и водоотведения. В 2026 году планируется обновить более 4 км водопроводных и 6,5 км канализационных сетей, а также реконструировать несколько насосных станций. На сегодняшний день уже восстановлено около 2 км сетей водоснабжения и 2 км сетей водоотведения.

Кроме того, работы ведутся в рамках республиканской программы модернизации коммунальной инфраструктуры. Если в прошлом году на эти цели направили 532 млн рублей, то в этом году объем финансирования увеличен втрое – до 1,6 млрд рублей. Средства направят на реконструкцию полностью изношенных канализационных коллекторов и обновление водопровода 1979 года постройки, который обеспечивает водой центральную часть города.

Подводя итоги доклада, мэр Казани Ильсур Метшин отметил, что жители зачастую не замечают масштаб работы коммунальных служб, и именно это является показателем их эффективности.

«Сложные ремонтные процессы проходят максимально незаметно для жителей и с минимальными неудобствами. Однако износ инженерных сетей по-прежнему остается высоким – около 70%, поэтому объемы реконструкции необходимо наращивать», – подчеркнул мэр.

Он также обратил внимание на проблему засоров канализации. По словам Метшина, несмотря на снижение их общего количества, 60 аварийных выездов в сутки – это все еще слишком много.

Только во время профилактической промывки коллекторов сотрудники «Водоканала» извлекли более 1,5 тыс. тонн мусора, значительную часть которого жители не должны были смывать в канализацию. Поэтому, подчеркнул мэр, необходимо продолжать разъяснительную работу с населением.