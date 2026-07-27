В Казани капитально ремонтируют 14 объектов здравоохранения

В Казани в этом году капитально ремонтируют 14 объектов здравоохранения. О ходе работ на деловом понедельнике рассказал начальник Управления здравоохранения города Ильназ Ахмадиев.

По его словам, Казань ежегодно прирастает жителями, поэтому нагрузка на систему здравоохранения увеличивается. Для повышения доступности и качества медицинской помощи в городе строят новые объекты, капитально ремонтируют существующие здания, обновляют инженерные сети и оснащают учреждения современным оборудованием. Работы ведутся в том числе в рамках федерального проекта модернизации первичного звена здравоохранения при поддержке Раиса Татарстана Рустама Минниханова.

Так, в Госпитале для ветеранов войн продолжается капитальный ремонт поликлиники. Готовность объекта составляет 65%. Здесь уже заменили системы отопления, водоснабжения и водоотведения, сейчас ведутся отделочные работы.

В городской клинической больнице №2 продолжается капитальный ремонт стационара и переоснащение приемно-диагностического отделения для установки тяжелого диагностического оборудования. Готовность объекта составляет 51%. Кроме того, завершен монтаж кислородной трассы, продолжается устройство пандуса для автомобилей скорой помощи.

В Центральной городской клинической больнице №18 отремонтированы зал лечебной физкультуры, процедурный кабинет ЛОР-отделения, кабинет психологической разгрузки, отделение неврологической реабилитации и процедурный кабинет терапевтического отделения. Готовность работ составляет 63%. Одновременно продолжается строительство нового приемно-диагностического отделения, готовность которого достигла 54%.

В городской больнице №16 выполнено 75% работ. Сейчас ремонтируют фасад, ведут отделочные и сантехнические работы. Завершить объект планируют в третьем квартале 2026 года.

В городской больнице №12 завершена подготовка помещений для установки тяжелого медицинского оборудования. Компьютерный томограф уже введен в эксплуатацию и принимает пациентов. Также продолжаются работы по установке аппарата рентгеновской денситометрии стоимостью 35 млн рублей. Готовность составляет 95%.

Отдельным направлением остается капитальный ремонт детских молочных кухонь. Трехлетняя программа рассчитана до 2027 года. На сегодняшний день завершены работы на девяти объектах – в подразделениях Детской городской клинической больницы №7, детских поликлиниках №2, 6, 7, 9 и 11, а также в Детской республиканской клинической больнице. В 2027 году планируется завершить ремонт еще двух объектов – в Ново-Савиновском и Кировском районах.

Среди перспективных проектов Ильназ Ахмадиев назвал капитальный ремонт городской клинической больницы №11 на улице Максимова, где планируется обновить стационар, пищеблок и построить двухэтажный пристрой к приемному отделению.

Также в жилом комплексе «Седьмое небо» в Советском районе планируется строительство взрослой и детской поликлиники на 400 посещений в смену. Она станет филиалом Центральной городской клинической больницы №18 и детской поликлиники №6. Реализация проекта будет зависеть от решения вопроса финансирования.

Подводя итоги обсуждения, мэр Казани Ильсур Метшин отметил, что за последние 20 лет после тысячелетия города в развитие столичного здравоохранения было вложено более 70 млрд рублей, а количество построенных и капитально отремонтированных объектов превысило сотню. При этом, по его словам, главной задачей сегодня остается привлечение и закрепление медицинских кадров.

«Можно построить какие угодно красивые больницы, поликлиники и молочные кухни, но вопрос кадров, высококлассных специалистов, сегодня остается самым большим вызовом», – подчеркнул мэр.