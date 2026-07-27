Песков заявил об отсутствии конкретики по «воздушному перемирию» с Украиной

У Москвы нет какой-либо конкретной информации о возможном «воздушном перемирии» на Украине, как и о новых предложениях по урегулированию конфликта. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что во время встречи Владимира Зеленского в США может обсуждаться инициатива «воздушного перемирия».

Комментируя эту информацию, Песков заявил, что сообщения о такой инициативе появились несколько дней назад, однако пока они остаются лишь публикациями СМИ.

По его словам, у российской стороны нет конкретных сведений ни о возможном «воздушном перемирии», ни о каких-либо новых формулах или предложениях по урегулированию ситуации на Украине.