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Политика 27 июля 2026 12:47

Песков заявил об отсутствии конкретики по «воздушному перемирию» с Украиной

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У Москвы нет какой-либо конкретной информации о возможном «воздушном перемирии» на Украине, как и о новых предложениях по урегулированию конфликта. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что во время встречи Владимира Зеленского в США может обсуждаться инициатива «воздушного перемирия».

Комментируя эту информацию, Песков заявил, что сообщения о такой инициативе появились несколько дней назад, однако пока они остаются лишь публикациями СМИ.

По его словам, у российской стороны нет конкретных сведений ни о возможном «воздушном перемирии», ни о каких-либо новых формулах или предложениях по урегулированию ситуации на Украине.

#россия и украина #Дмитрий Песков
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