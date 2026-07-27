Чемпионат по ремонту мобильной техники пройдет в Казани

На международном форуме «РОСТКИ: Россия и Китай – взаимовыгодное сотрудничество», который пройдет с 16 по 19 августа в Казани, впервые проведут чемпионат по ремонту мобильной электроники. Об этом на пресс-конференции в ТАСС сообщила глава Агентства инвестиционного развития РТ Талия Минуллина.

«Впервые мы проведем чемпионат по ремонту мобильной техники. В Китае ремонт смартфонов – это целая индустрия, уникальная по масштабам. Участие примут 100 лучших мастеров со всего мира. Призовой фонд – более 1 млн рублей», – рассказала она.

Помимо российских и китайских специалистов, в чемпионате примут участие представители Бразилии, Индии, Пакистана и Индонезии. Среди заданий – ремонт материнской платы и замена верхнего стекла, добавила Минуллина.