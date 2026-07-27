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Общество 27 июля 2026 12:45

Шквалистый ветер до 23 м/с ожидают в РТ – МЧС напомнило о мерах безопасности

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Грозы со шквалистым ветром порывами 18-23 м/с, а также град местами ожидаются в Татарстане (в том числе в Казани) – вечером, ночью и днем 28 июля.

В связи с непогодой МЧС рекомендует: не прятаться под рекламными щитами, дорожными знаками, деревьями и линиями электропередач.

«Будьте осторожны при передвижении по улицам и дорогам. Следите за детьми, окажите помощь пожилым и больным людям. Телефон экстренных служб 112», – говорится в сообщении.

#сильный шквалистый ветер #непогода в татарстане #град в татарстане #гроза в татарстане
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