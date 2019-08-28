В Татарстане в рамках военных учений на трассу «Европа – Китай» посадили Су-34 и Ан-26

(Чистопольский район, 28 августа, «Татар-информ», Егор Никитин). В Чистопольском районе Татарстана в рамках специальных учений по материально-техническому обеспечению (МТО) войск Центрального военного округа проходят маневры боевой авиации, сообщает корреспондент ИА «Татар-информ» с места учений.

Одним из главных элементов события стали взлет и посадка сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34, транспортного Ан-26 и вертолетов Ми-8 на строящуюся магистраль «Европа – Западный Китай», проходящую по территории республики.

Масштабные учения МТО российских Вооруженных сил стартовали 27 августа на территории Центрального венного округа и проходят под руководством заместителя министра обороны РФ Дмитрия Булгакова.

Предполагается, что военные отработают различные задания по материально-техническому, тыловому и продовольственному обеспечению, а также прикрытие автодорог.

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