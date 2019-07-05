В Татарстане число ресурсных центров выросло до 37

(Казань, 5 июля, «Татар-информ», Надежда Гордеева). В Татарстане количество ресурсных центров увеличилось до 37. В текущем году ресурсными центрами стали еще шесть образовательных учреждений. Об этом сообщил сегодня на заседании секции августовского совещания работников педобразования первый заместитель министра образования и науки РТ Андрей Поминов.

«Благодаря республиканской программе по развитию инфраструктуры профобразования в республике сегодня функционируют 37 ресурсных центров, отремонтированных и оснащенных новейшим оборудованием. Мы совсем недавно говорили, что у нас 31 ресурсный центр. На прошедшей неделе подписан приказ о присвоении этого статуса еще шести образовательным организациям. Таким образом, у нас начиная с сегодняшнего дня 37 ресурсных центров», – отметил докладчик.

Поминов подчеркнул, что на создание ресурсных центров за шесть лет из бюджета Татарстана выделено более 5 млрд рублей, в том числе в текущем году – 800 млн рублей.

В 2019-2020 учебном году работа по расширению сети ресурсных центров будет продолжена, добавил он. Планируется, что к 2020 году их количество достигнет 43.

«В соответствии с распоряжением Кабинета Министров РТ определены образовательные организации для проведения работ по капремонту и закупке современного учебно-лабораторного оборудования в текущем году. Во второй половине июля министерством будет организована работа по проведению собеседований с образовательными организациями по рассмотрению концепции развития, а к сентябрю будут определены учреждения, которые войдут в программу капитального ремонта в 2020 году», – рассказал первый заместитель министра образования и науки РТ.

Заседание секции августовского совещания на тему «Система среднего профессионального образования в РТ: обеспечение кадрового запроса инновационной экономики РТ и опережающая подготовка» прошло в Казанском авиационно-техническом колледже имени П. В. Дементьева.

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