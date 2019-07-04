Валка деревьев и раскряжевка бревен: в Мамадыше стартовал «Лесоруб 2019»

(Казань, 4 июля, «Татар-информ»). В Мамадыше сегодня, 4 июля, стартовал региональный этап общероссийского чемпионата «Лесоруб 2019». Он собрал более ста лучших вальщиков леса, машинистов харвестеров и форвардеров со всего Татарстана, сообщает пресс-служба Минлесхоза РТ.

Приветствуя гостей и участников состязаний, министр лесного хозяйства Татарстана Равиль Кузюров напомнил, что в этом году соревнования проходят в рамках Года рабочих профессий в РТ. И подчеркнул: «Мы безусловно, гордимся нашими лесорубами, которые четыре года подряд – с 2015-го по 2018 год – занимали первые места в общекомандном зачете в чемпионате России “Лесоруб“. Надеюсь, мы сможем и дальше держать эту планку».

В свою очередь руководитель Мамадышского района республики Анатолий Иванов отметил, что возглавляемый им муниципалитет впервые принимает подобный турнир, и поблагодарил за оказанное доверие.

Затем состоялся мастер-класс по изготовлению неразъемной цепи. Тренер-демонстратор ООО «Хускварна», участник телешоу «Я могу!», рекордсмен Книги рекордов Гиннесса Владимир Богданов выпилил цепь из бревна, состоящую из четырех звеньев.

После этого начался собственно турнир. В ходе состязаний вальщики леса должны выполнить ряд заданий – валку дерева, замену цепи бензопилы, раскряжевку бревна комбинированным резом обрезку сучьев, а также пройти эстафету. Машинистам харвестеров предстоит показать свои умения и навыки в сборке и разборке пильного аппарата, раскряжевке бревна на время, валке дерева, а операторам форвардеров – в погрузке бревен, маневрировании, разгрузке и сортировке.

В соревнованиях принимают участие специалисты из лесхозов Татарстана и Лубянского лесотехнического колледжа. Среди них есть как мужчины, так и женщины. Призовой фонд конкурса составляет полмиллиона рублей, о чем ранее сообщало ИА «Татар-информ».

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.