Составлен антирейтинг фирм-нарушителей ПДД в Татарстане за девять месяцев

Одна из проблем, которой в Татарстане уделяют особое внимание, – это лихачи на дорогах. Часть из них – водители различных организаций, игнорирующие правила дорожного движения. В распоряжении «Татар-информа» появился обновленный антирейтинг фирм – злостных нарушителей ПДД по итогам девяти месяцев этого года. Данные предоставлены Правительственной Комиссией Республики Татарстан по обеспечению безопасности дорожного движения.

Абсолютным антилидером стала казанская компания ИТЦ «ТКС-ПОВОЛЖЬЕ», водители которой за девять месяцев совершили 707 нарушений ПДД. Второе место заняла казанская «Лаборатория РТХ» с 664 нарушениями. Замкнула тройку лидеров компания «СтройСтиль» из Набережных Челнов, работники которой совершили 591 нарушение.

В пятерку также вошли «Нефтестройэнерго» из Альметьевского района РТ и казанская компания «Профснаб» с 580 и 574 нарушениями соответственно. Кроме того, в антирейтинг попали елабужская фирма «АВП-Групп» – 562 нарушения, челнинские предприятия «Детали Машин» и «РАЙЗ» – 536 и 530 нарушений соответственно, а также фирма «Рэлса» из Тукаевского района РТ, водители которой нарушили ПДД 460 раз, и ПСО «Казань» – 457 нарушений.

В Правительственной комиссии РТ руководителей организаций призвали усилить контроль за соблюдением ПДД их сотрудниками и регулярно проводить инструктажи. Игнорирование правил безопасности не просто влечет административную ответственность, но и напрямую угрожает жизни и здоровью людей.