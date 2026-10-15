Новак подтвердил возможность запрета на экспорт сжиженных углеводородных газов
Власти России действительно могут до конца текущего, 2026 года ввести запрет на экспорт сжиженных углеводородных газов (СУГ) непроизводителям. Об этом заявил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак в кулуарах Российской энергетической недели, передает ТАСС.
«Решения нет еще, но в целом, с учетом текущей ситуации на рынке сжиженного углеводородного газа, Минэнерго такую опцию рассматривает. И посмотрим, какие они внесут предложения», – пояснил чиновник.
Ранее РБК со ссылкой на два источника в нефтяной отрасли рассказал, что в Правительстве РФ обсуждают возможность запретить до конца этого года экспорт сжиженных углеводородных газов для трейдеров, нефтебаз и мини-НПЗ.
По словам собеседников издания, вопрос эмбарго обсуждался 13 октября на совещании у профильного вице-премьера. Один из них пояснил, что идею выдвинула Федеральная антимонопольная служба с целью увеличить предложение на внутреннем рынке во время ремонтов российских НПЗ.
Еще весной, 1 апреля, введенные ранее ограничения на экспорт бензина распространили на непосредственных производителей нефтепродуктов. Запрет на экспорт бензина, как и эмбарго на поставки за рубеж дизельного топлива, судового топлива и прочих газойлей для непроизводителей (трейдеров, нефтебаз и организаций с мощностью переработки менее миллиона тонн топлива в год), были введены еще раньше.
С 1 июня оказались запрещены поставки за рубеж авиационного керосина. Позднее, 8 июля, был введен полный запрет на экспорт дизельного топлива. Эмбарго продлевалось в конце июля, в конце августа и в конце сентября. После переговоров президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа ограничения для производителей были сняты. Предполагается, что поставлять дизель будут отдельные нефтяные компании по квотам. При этом ограничения для непроизводителей действуют до 31 января следующего, 2027 года.