На форуме «ТАЙМ» прошел Кубок дружбы по шахматам

Фото: Ирина Донова / «Татар-информ»

Сенатор РФ, международный гроссмейстер и многократный чемпион мира Сергей Карякин принял участие в спортивной программе II Российско-Индийского бизнес-форума «ТАЙМ». Турнир по шахматам между студенческими командами двух стран прошел в галерее Центра Уникального Мастерства.

Обращаясь к участникам, Сергей Александрович поделился экспертным мнением о роли спорта в укреплении международного доверия и партнерства между государствами, а также затронул тему шахмат как дисциплины, в которой и Россия, и Индия традиционно занимают ведущие мировые позиции.

«Индия вообще является родиной шахмат. Шахматы оттуда пошли, и, конечно, сейчас шахматы находятся на огромнейшем подъеме. Роль государства огромная в этом подъеме, потому что поддерживаются начальные школы. Шахматы внедрены в каждое учебное заведение Индии – огромный масштаб, огромный объем шахматистов. И, конечно, тут есть чему поучиться у коллег из Индии. На каком-то государственном уровне все поставлено, и это дало свои плоды», – передает слова Карякина корреспондент «ТИ-Спорта».

Гроссмейстер также рассказал о флагманском проекте «Шахматная дипломатия», который реализуется совместно с Россотрудничеством. В рамках инициативы шахматные клубы открываются в Русских домах по всему миру – от Венесуэлы и Чили до Индии, Монголии и Мадагаскара. В прошлом году в ходе визита Владимира Путина в Индию были открыты два таких клуба, проведены сеансы одновременной игры и запущено онлайн-обучение для индийских детей.

«У нас есть наш флагманский проект «Шахматная дипломатия», который мы реализуем совместно с Россотрудничеством. Мы открываем шахматные клубы в Русских домах по всему миру. Уже более 20 клубов открыто, география очень широкая. Эта работа идет и является нашим флагманским шахматным проектом», – подчеркнул спикер.

Сергей Карякин также упомянул о проведении в этом году крупного турнира «Российская шахматная корона», собравшего более 500 участников из 45 регионов России и 20 стран.

За досками встретились по 10 участников от каждой страны, в том числе студенты Казанского федерального университета. После завершения турнира шахматная зона осталась открытой для посетителей форума в формате свободной игры.