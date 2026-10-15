Айдар Тимербаев рассказал, что предпочитает сочинять музыку в деревне

Композитор и автор-исполнитель Айдар Тимербаев, создавший многие популярные песни татарской эстрады, рассказал, где обычно пишет музыку и как отдыхает от повседневных забот. По его словам, лучше всего ему работается в деревне, куда он приезжает каждую неделю, передает «Интертат».

Тимербаев отметил, что в деревне живёт его мама, а также находится принадлежащий ему цех по выпечке хлеба. Там же стоит синтезатор, на котором композитор сочиняет музыку.

По словам артиста, в повседневной жизни хватает работы, забот и дел, связанных с бизнесом. Поэтому возможность погрузиться в творчество становится для него полноценным отдыхом. Если ему попадаются хорошие стихи и удаётся переключиться на создание песни, он забывает обо всех проблемах.

Тимербаев добавил, что для многих людей хобби становится рыбалка, которой они занимаются и летом, и зимой. Для него же таким увлечением является музыка: погружение в творческий процесс помогает отвлечься от повседневных хлопот.