Заинск принял эстафету флага WorldSkills Kazan 2019

(Казань, 30 июня, «Татар-информ»). В День молодежи на главной сцене Заинска состоялась эстафета передачи флага WorldSkills Kazan 2019, передает «Заинск-информ».
Флаг в Заинске от символов чемпионата рабочих профессий – Алтына и Алмаза – принял руководитель исполкома района Ильнар Хафизов. Кроме того, Ильнар Фанилевич наградил активную молодежь благодарственными письмами.
После международного этапа эстафеты флаг встретили в 85 субъектах России. Сейчас он «путешествует» по 43 муниципалитетам и 2 городам Татарстана. Конечной точкой станет столица республики, где пройдет церемония открытия чемпионата мира WorldSkills.
Чемпионат пройдет с 22 по 27 августа этого года.
Сегодня, 30 июня, эстафета флага WorldSkills побывала сразу в двух районах Татарстана – в Камско-Устьинском и Зеленодольском.