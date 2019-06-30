Заинск принял эстафету флага WorldSkills Kazan 2019

(Казань, 30 июня, «Татар-информ»). В День молодежи на главной сцене Заинска состоялась эстафета передачи флага WorldSkills Kazan 2019, передает «Заинск-информ».

Флаг в Заинске от символов чемпионата рабочих профессий – Алтына и Алмаза – принял руководитель исполкома района Ильнар Хафизов. Кроме того, Ильнар Фанилевич наградил активную молодежь благодарственными письмами.





После международного этапа эстафеты флаг встретили в 85 субъектах России. Сейчас он «путешествует» по 43 муниципалитетам и 2 городам Татарстана. Конечной точкой станет столица республики, где пройдет церемония открытия чемпионата мира WorldSkills.





Чемпионат пройдет с 22 по 27 августа этого года.



Сегодня, 30 июня, эстафета флага WorldSkills побывала сразу в двух районах Татарстана – в Камско-Устьинском и Зеленодольском.

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