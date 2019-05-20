(Набережные Челны, 20 мая, «Татар-информ»). Два экипажа команды «КАМАЗ-Мастер» примут участие в ралли «Казахстан 2019», сообщает пресс-служба автогиганта.

Экипажи Эдуарда Николаева и Дмитрия Сотникова примут участие в третьем этапе Кубка мира по ралли-рейдам FIA, ралли «Казахстан 2019», который пройдёт с 26 мая по 1 июня в Мангистауской области. Оба экипажа выступят на автомобилях «КАМАЗ-43509», испытанных на «Дакаре-2019».

Общая дистанция гонки составит около 2 тыс. 500 километров, из них почти 2 тыс. километров приходятся на спецучастки.

«Дакар в этом году пройдёт в Саудовской Аравии, мы посмотрели карту, вся территория в дюнах и песках. Конечно, потренироваться в аналогичных условиях, испытать наши автомобили, изменения, которые мы сделали, очень нужно. И ралли „Казахстан“ для этого подходит идеально», — прокомментировал свое участи в ралли Эдуард Николаев.

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