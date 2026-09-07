Татарстан сохранил четвертое место в рейтинге регионов России по рынку труда

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Татарстан занял четвертое место среди российских регионов по состоянию рынка труда по итогам 2025 года. Республика набрала 85,71 балла и сохранила позицию, которую занимала годом ранее. Об этом свидетельствует исследование РИА Новости.

Для оценки ситуации на региональных рынках труда аналитики изучили восемь показателей. Среди них – уровень заработной платы, занятость, условия труда и емкость рынка труда.

На основе этих показателей каждому региону присвоили рейтинговый балл. Чем он выше, тем более благоприятной считается ситуация на рынке труда. Максимально возможная оценка составляет 100 баллов, минимальная – один балл.

По оценке экспертов, в целом ситуация на российском рынке труда в 2025 году немного улучшилась. Средний рейтинговый балл по сравнению с 2024 годом вырос на 1,42 пункта. Результаты регионов варьировались от 6,69 до 97,57 балла.

При этом на российском рынке труда сохраняется дефицит кадров, высокая конкуренция за работников, продолжается рост заработных плат, а безработица остается низкой. Ситуация при этом заметно различается в зависимости от региона.

Первые четыре места рейтинга по сравнению с предыдущим годом не изменились. Лидером стала Москва с результатом 97,57 балла. Второе место занял Санкт-Петербург – 93,26 балла, третье – Московская область с 91,59 балла.

Татарстан с результатом 85,71 балла сохранил четвертую строчку. На пятое место поднялась Ленинградская область, набравшая 81,08 балла.

Всего в первой десятке произошло два изменения. В топ-10 вошли Нижегородская и Тюменская области, а Башкортостан и Красноярский край его покинули.

По оценке аналитиков, регионы, занимающие верхние позиции рейтинга, отличаются высоким уровнем социально-экономического развития, высокими зарплатами, низкой безработицей и большой емкостью рынка труда.

Последние места заняли Ингушетия, Дагестан, Тува, Чечня, Северная Осетия и Карачаево-Черкесия. Каждый из этих регионов получил менее 40 баллов. По сравнению с результатами 2024 года число субъектов с показателем ниже 40 баллов сократилось на три.

Основными проблемами регионов, оказавшихся в нижней части рейтинга, аналитики называют низкий уровень заработных плат и высокую безработицу.