Турагент Шекер заявила, что туристам придется привыкать к высоким ценам в Турции

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Турция постепенно перестает быть дешевым туристическим направлением, поэтому путешественникам придется привыкать к более высоким ценам на отдых. При этом рост стоимости должен сопровождаться повышением качества услуг, считает турагент Дениз Шекер, ее слова приводит РИА Новости.

По данным Института статистики Турции, в июне 2026 года расходы гостиничного бизнеса в стране выросли примерно на 70,3% в годовом выражении. За тот же период курс доллара увеличился примерно на 17,3%.

По мнению Шекер, само по себе превращение Турции в более дорогое направление не представляет проблемы. Риски для туристической отрасли возникнут в том случае, если путешественники будут платить больше, не замечая соответствующего улучшения качества. Турция сможет оставаться дорогим, но привлекательным направлением, если туристы будут понимать, за что именно они платят.

Изменение ценовой модели турецкого туризма, по словам турагента, прежде всего связано с увеличением расходов самих предприятий. Отелям приходится учитывать рост стоимости продуктов питания, энергии, рабочей силы, обслуживания, аренды и финансирования.

Высокая себестоимость постепенно отражается на конечной цене отдыха, однако рост стоимости сам по себе не обязательно приводит к снижению спроса.

Шекер считает, что туристы готовы платить больше, если понимают, какой продукт получают за эти деньги. Поэтому, по ее мнению, Турции сейчас следует не пытаться вернуть статус дешевого направления, а поддерживать конкурентоспособность за счет качества, уровня сервиса и общего впечатления от отдыха.

Изменение ценовой модели уже влияет на поведение путешественников. Сравнивая стоимость поездок, туристы все чаще рассматривают альтернативные страны. При этом они оценивают не только абсолютную цену отдыха, но и то, какой туристический продукт могут получить за потраченные деньги.

Статистика за второй квартал показывает, что средние расходы одного туриста в Турции за ночь выросли до $113 против $110 годом ранее. Расходы иностранных путешественников на проживание увеличились на 11,7%, а на питание – на 5,2%.

Одновременно общий туристический поток в Турцию сократился на 5,1% – до 15,58 млн человек. Доходы страны от туризма снизились на 2,6% и составили $15,87 млрд.

По мнению Шекер, эти показатели свидетельствуют о переходе турецкой туристической отрасли к новой модели, при которой основная ставка делается не на низкую стоимость отдыха, а на увеличение выручки с каждого путешественника.

Турагент считает, что Турции необходимо учитывать новую ситуацию, поскольку страна больше не может конкурировать с другими направлениями исключительно за счет низких цен. Главной задачей отрасли она назвала повышение качества и уровня услуг, которые позволят оправдать более высокую стоимость отдыха для туристов.