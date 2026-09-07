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Общество 7 сентября 2026 06:00

В понедельник в Татарстане ожидаются дожди и до 21 градуса

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В понедельник в Татарстане ожидаются дожди и до 21 градуса
Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ» ​

В понедельник, 7 сентября, в республике будет облачно с прояснениями, ночью местами, днем в большинстве районов пройдут небольшие и умеренные дожди, в отдельных территориях – сильные. Ночью и утром возможен туман, сообщает Гидрометцентр РТ.

Ветер юго-западный, 5-10 м/с, местами порывы до 14 м/с. Температура воздуха ночью составила +9...14 градусов, днем – +16...21 градус.

В Казани также ожидается облачная погода с прояснениями, небольшой дождь и утренний туман. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Днем воздух прогреется до +18...20 градусов.

#погода в рт
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