В понедельник в Татарстане ожидаются дожди и до 21 градуса

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ» ​

В понедельник, 7 сентября, в республике будет облачно с прояснениями, ночью местами, днем в большинстве районов пройдут небольшие и умеренные дожди, в отдельных территориях – сильные. Ночью и утром возможен туман, сообщает Гидрометцентр РТ.

Ветер юго-западный, 5-10 м/с, местами порывы до 14 м/с. Температура воздуха ночью составила +9...14 градусов, днем – +16...21 градус.

В Казани также ожидается облачная погода с прояснениями, небольшой дождь и утренний туман. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Днем воздух прогреется до +18...20 градусов.