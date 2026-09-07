Юрист Матюшенков предупредил о штрафе за неправильную установку вытяжки

Неправильная установка кухонной вытяжки может обернуться для собственника жилья штрафом в размере до 2,5 тыс. рублей. Об этом предупредил первый заместитель директора Центра развития законодательства кандидат юридических наук Дмитрий Матюшенков, сообщает издание «Абзац».

Сама по себе установка вытяжки не запрещена, но к штрафу может привести нарушение требований к вентиляции или самовольное переустройство помещения. Наиболее часто проблемным шагом становится подключение вытяжки с принудительным вентилятором к общедомовой системе. Дело в том, что современное законодательство не предполагает такого подсоединения, если информация о нем не внесена в проект здания, пояснил специалист.

«При неправильной организации воздухообмена может нарушаться работа вентиляционной системы, а запахи и загрязненный воздух могут поступать в соседние квартиры», – обратил внимание Матюшенков, вместе с тем уточнив, что установка вытяжки не рассматривается как незаконное переустройство автоматически.

Жилищный кодекс РФ считает переустройством установку, замену или перенос оборудования, если такие работы требуют внесения изменений в техпаспорт помещения. «Если выполненные работы будут квалифицированы как самовольное переустройство помещения в многоквартирном доме, применяется КоАП. Штраф для граждан в этом случае составит от 2 до 2,5 тыс. рублей», – подчеркнул юрист.

Произведшего самовольное переустройство владельца могут обязать привести квартиру в прежнее состояние. Если же собственник не исполнит требование в установленный срок, спор может дойти до суда. Кроме того, при нарушении требований к безопасности газовых плит подача газа может быть приостановлена, добавил собеседник издания.