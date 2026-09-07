В Пермском крае во время атаки БПЛА один человек погиб и 4 пострадали

В Пермском крае во время атаки БПЛА один человек погиб и четверо пострадали, сообщил глава региона Дмитрий Махонин.

«Сегодня силами ПВО и мобильными огневыми группами была отражена массированная атака вражеских беспилотников… В результате атаки повреждения получил многоквартирный дом. К сожалению, один человек погиб. По предварительной информации, еще четверо – пострадали, им оказывается вся необходимая медицинская помощь», – написал Махонин в соцсетях.

Всего над Пермским краем уничтожили 27 БПЛА. При отражении атаки был задет частный дом и придомовая территория.

Ранее об отражении массированной атаки БПЛА сообщал мэр Нижнекамска Радмир Беляев.