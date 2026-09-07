Аналитик Санина: при потере близкого работнику полагается отпуск за свой счет

В Трудовом кодексе РФ отсутствует четкая процедура действий работодателя в случае смерти родственника сотрудника. Однако существуют нормы, регулирующие предоставление отпусков в подобных ситуациях – при кончине близкого человека работник вправе получить отпуск без сохранения заработной платы, который наниматель обязан ему предоставить. Об этом рассказала в беседе с RT директор по персоналу и организационному развитию сервиса «Работа.ру» Юлия Санина.

Эксперт перечислила, кто относится к числу близких родственников и членов семьи: родные и приемные родители, родные и приемные дети, бабушки и дедушки, внуки, родные и сводные братья и сестры, супруг или супруга. Также работодатель вправе по своему усмотрению расширить этот перечень.

Санина уточнила, что родителям и супругам военнослужащих, сотрудников МЧС, полиции, таможни, ФСИН и ФССП предоставляется 14 дней, остальным категориям работников – до пяти дней.

Для оформления отпуска сотруднику необходимо написать заявление на имя руководителя. Эксперт добавила, что компания может выплатить материальную помощь, однако это не является обязательным и остается на усмотрение работодателя. Сумму определяет руководитель, и обычно она фиксируется во внутренних документах организации. Полученными средствами работник вправе распоряжаться по своему усмотрению.