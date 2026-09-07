В Набережных Челнах построили более 250 тыс. «квадратов» жилья

Фото: презентация делового понедельника

Объем построенного жилья в Набережных Челнах достиг 256,2 тыс. кв. метров. Об этом сообщила заместитель руководителя Исполкома города Наталия Кропотова, представляя показатели социально-экономического развития первого полугодия.

Всего в городе построено 25 многоквартирных домов, в том числе два дома по программе социальной ипотеки.

Объем строительно-монтажных работ составил почти 14 млрд рублей. При этом более половины выданных разрешений на строительство приходится на промышленные объекты.

Как отметила Кропотова, развитие строительной отрасли оказывает влияние на экономику города в целом, способствуя занятости и промышленному производству.