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Общество 7 сентября 2026 09:04

В Набережных Челнах построили более 250 тыс. «квадратов» жилья

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В Набережных Челнах построили более 250 тыс. «квадратов» жилья
Фото: презентация делового понедельника

Объем построенного жилья в Набережных Челнах достиг 256,2 тыс. кв. метров. Об этом сообщила заместитель руководителя Исполкома города Наталия Кропотова, представляя показатели социально-экономического развития первого полугодия.

Всего в городе построено 25 многоквартирных домов, в том числе два дома по программе социальной ипотеки.

Объем строительно-монтажных работ составил почти 14 млрд рублей. При этом более половины выданных разрешений на строительство приходится на промышленные объекты.

Как отметила Кропотова, развитие строительной отрасли оказывает влияние на экономику города в целом, способствуя занятости и промышленному производству.

#рынок недвижимости #жилищное строительство
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