Цены на жилье в районах Казани различаются более чем в два раза

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Стоимость жилья в Казани заметно различается в зависимости от района. В июле медианная цена квадратного метра в новостройках города составляла 254 тыс. рублей, на вторичном рынке – 211 тыс. рублей. Об этом «Татар-информу» сообщили эксперты тематического Поиска Яндекса по квартирам.

Самое дорогое жилье оказалось в Вахитовском районе. Медианная стоимость «квадрата» в новостройках здесь достигла 426 тыс. рублей – примерно на 68% выше среднего показателя по Казани. На вторичном рынке квадратный метр стоил 279 тыс. рублей.

На втором месте по стоимости жилья расположился Ново-Савиновский район. В новостройках квадратный метр оценивался в 308 тыс. рублей, на вторичном рынке – в 230 тыс.

В Московском районе сложился один из самых заметных разрывов между первичным и вторичным рынками. Медианная цена «квадрата» в новостройках составляла 267 тыс. рублей, тогда как в готовом жилье – 170 тыс. Таким образом, разница приблизилась к 100 тыс. рублей.

В Советском районе квадратный метр в новостройках стоил 255 тыс. рублей, на вторичном рынке – 212 тыс. В Приволжском разрыв оказался значительно меньше: 225 тыс. против 212 тыс. рублей соответственно.

Кировский район также вошел в число наиболее доступных для покупки недвижимости: 217 тыс. рублей за квадратный метр в новостройках и 192 тыс. – на вторичном рынке.

Самые доступные новостройки Казани находятся в Авиастроительном районе – 198 тыс. рублей за «квадрат». Здесь же наряду с Московским районом зафиксирована минимальная стоимость вторичного жилья – 170 тыс. рублей за квадратный метр.

По словам экспертов, стоимость недвижимости зависит от расположения относительно центра, транспортной и социальной инфраструктуры, характера сложившейся застройки и наличия свободных площадок под новые проекты.

Подробнее о том, чем отличаются рынки жилья в семи районах столицы Татарстана – в материале: «От центра до окраин: сколько стоит жилье в разных районах Казани».