Депутат Чаплин рассказал, как получить субсидию на ЖКУ

Если расходы на оплату жилья и коммунальных услуг занимают значительную часть бюджета, собственник или наниматель может обратиться за государственной поддержкой. Об этом RT рассказал депутат Госдумы Никита Чаплин.

Парламентарий пояснил, что в России действуют две разные меры помощи. Первая охватывает все жилищно-коммунальные услуги: содержание жилья, воду, отопление, электричество и взнос на капремонт. Вторая предназначена для пожилых собственников и компенсирует часть расходов только на капитальный ремонт.

Субсидию на ЖКУ рассчитывают исходя из дохода семьи. В большинстве регионов порог, при котором возникает право на поддержку, установлен на уровне 22% от совокупного дохода. В некоторых субъектах доля может быть снижена для малоимущих и варьироваться от 0 до 22%. Например, при семейном доходе 50 тыс. рублей и региональной доле 22% допустимые расходы составят 11 тыс. рублей. Если нормативная стоимость ЖКУ равна 14 тыс., субсидия составит 3 тыс. рублей.

Для получения выплаты необходимо подать заявление в орган соцзащиты, центр жилищных субсидий, МФЦ или через портал госуслуг. Чаплин уточнил, что потребуются паспорт, сведения о членах семьи, адрес и банковские реквизиты. Информацию о собственности, регистрации, доходах и начислениях ведомство обычно запрашивает самостоятельно. Квитанции, договор найма и дополнительные справки нужны только при отсутствии данных в госинформсистемах.

Компенсация взносов на капремонт положена неработающему собственнику старше 70 лет, проживающему одному либо только с неработающими пенсионерами или инвалидами I и II группы. Депутат отметил, что с 70 лет возмещается 50% нормативной суммы, с 80 лет – 100%. Размер выплаты рассчитывают исходя из регионального минимального взноса и нормы площади, поэтому сумма может быть меньше начисления в квитанции.

К частым ошибкам при оформлении Чаплин отнес отсутствие права собственности, работающего члена семьи, неверный лицевой счет или пропущенные доходы. Он также предупредил, что до назначения компенсации взносы необходимо оплачивать. Обычная просрочка права на поддержку не лишает – для отказа требуется вступивший в силу судебный акт о непогашенном долге за последние три года.