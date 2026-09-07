«Ак Барс» примет «Адмирал» на своем льду во втором матче сезона

Фото: ak-bars.ru

Казанский «Ак Барс» на домашней «Татнефть Арене» 7 сентября 2026 года проведет второй матч регулярного чемпионата КХЛ . Встреча начнется в 19:30 по московскому времени .

В стартовой игре сезона подопечные Анвара Гатиятулина в напряженной борьбе одолели новосибирскую «Сибирь» (4:3 Б), уступая по ходу встречи со счетом 1:3.

История личных встреч говорит в пользу казанцев: в 36 матчах регулярных чемпионатов «Ак Барс» одержал 29 побед .

Начало встречи – в 19:30 на «Татнефть Арене».