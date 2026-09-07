В Татарстане волонтеров обучили оказывать первую помощь избирателям

Волонтеров, которые будут помогать избирателям во время голосования в Татарстане 18–20 сентября, обучили оказывать первую помощь. Практический тренинг прошел на базе мультипрофильного аккредитационно-симуляционного центра Казанского государственного медицинского университета, сообщает пресс-служба ЦИК РТ.

Занятие состоялось в рамках республиканской образовательной программы «Школа электорального волонтера», которая реализуется как часть федерального проекта Центральной избирательной комиссии России «Волонтер на избирательном участке». Обучение направлено на подготовку добровольцев к работе в дни голосования.

Прошедшие подготовку волонтеры будут работать как на обычных избирательных участках, так и на участках, открытых в медицинских учреждениях Татарстана. При этом добровольцы не будут вмешиваться в процедуру голосования. Их задачами станут навигационная и организационная помощь избирателям, а также оказание первой помощи при возникновении экстренной ситуации.

Тренинг в Казанском государственном медицинском университете построили по принципу «от теории к практике». Сначала участникам рассказали об основах первой помощи и приемах спасения людей, в том числе о проведении сердечно-легочной реанимации и действиях при удушье. После этого каждый волонтер смог отработать полученные навыки на медицинских манекенах.

Отдельное внимание уделили помощи при нештатных ситуациях, которые могут возникнуть у пожилых и маломобильных избирателей во время голосования. Добровольцы учились действовать при потере сознания, гипертоническом кризе, падении и острой сердечной недостаточности.

Участники также отработали общий алгоритм действий в экстренной ситуации: оценку состояния человека, вызов скорой медицинской помощи и оказание доврачебной помощи до приезда медиков.

Обучение первой помощи стало одним из четырех направлений подготовки волонтерского корпуса в Татарстане. Добровольцев также готовят к работе и общению с избирателями с особыми потребностями здоровья, знакомят с принципами мониторинга информационного пространства и обучают помогать в поиске ответов на вопросы граждан в Информационно-справочном центре при ЦИК Татарстана.

В вузах республики также работают информационные стойки. На них избиратели, которые впервые примут участие в голосовании, могут получить подробную информацию о предстоящих выборах.

Воспользоваться помощью волонтеров на избирательном участке смогут все избиратели с особыми потребностями. Для этого необходимо заранее подать заявку через личный кабинет на Едином портале «Госуслуги».

Сервис в первую очередь предназначен для пожилых людей, граждан с ограниченными возможностями здоровья, маломобильных избирателей, родителей с маленькими детьми, а также тех, кто будет голосовать впервые и нуждается в дополнительной поддержке в день выборов.