Артисты театра «Созвездие-Йолдызлык» выступят для жителей районов РТ

Фото: пресс-служба фестиваля «Созвездие-Йолдызлык»

В сентябре артисты театра «Созвездие-Йолдызлык» выступят перед жителями районов Татарстана. Серия концертов с участием заслуженных артистов РТ и выпускников фестивального движения пройдет в молодежных центрах и сельских домах культуры, сообщает пресс-служба Минмолодежи республики.

С 8 по 15 сентября будут организованы восемь коцертов. Перед жителями Мамадышского, Кайбицкого, Тетюшского, Атнинского, Балтасинского, Рыбно-Слободского, Пестречинского и Елабужского районов выступят заслуженные артисты РТ Владимир Шнитко, Ильгиз Закиев и Амир Ахмадишин, а также Зарина Хасаншина, Ильзира Зарипова, Инсаф Ганибаев, Алексей Родионов, Камила Алескерова, Адиля Зиннатуллина и Екатерина Ипполитова.

В концертную программу включены песни на русском и татарском языках о любви, дружбе, верности, природе и человеческих отношениях. Зрителей ждут знакомые композиции, которые объединяют разные поколения.

«Артисты „Созвездия-Йолдызлык“ дадут концерты в восьми районах Татарстана. Для зрителей это возможность услышать знакомые песни на русском и татарском языках и провести вечер вместе с близкими. Приходите всей семьей – будем рады видеть вас на выступлениях», – прокомментировал предстоящее турне министр по делам молодежи РТ Азат Кадыров.

Концерты станут частью сентябрьской программы, которая объединит профессиональных артистов театра «Созвездие-Йолдызлык» и молодых исполнителей, выросших из одноименного фестивального движения. Для зрителей это возможность увидеть артистов, чье творчество знакомо по республиканской сцене, непосредственно в своем районе.

Предусмотрен следующий график выступлений:

8 сентября – Молодежный центр Мамадышского района;

9 сентября – Районный дом культуры Кайбицкого района и Жуковский сельский дом культуры Тетюшского района;

10 сентября – Кшкловский сельский дом культуры Атнинского района;

11 сентября – Шубанский сельский дом культуры Балтасинского района и Молодежный центр Рыбно-Слободского района;

14 сентября – Шалинский сельский дом культуры Пестречинского района;

15 сентября – Танайский сельский дом культуры Елабужского района.

Серия концертов реализуется в рамках программы комплексного развития молодежной политики «Регион для молодых» федерального проекта «Россия – страна возможностей» национального проекта «Молодежь и дети».

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