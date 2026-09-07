ТНВ проведет 14-часовой телемарафон «Всей семьей на выборы!»

Телеканалы «ТНВ-Татарстан» и «ТНВ-Планета» 20 сентября проведут 14-часовой телемарафон «Всей семьей на выборы!». Трансляция также будет доступна в официальном сообществе ТНВ во «ВКонтакте».

Телемарафон начнется в 8:00 и продлится до позднего вечера. Гостями студии станут известные семьи Татарстана, представители трудовых династий, молодожены и супружеские пары, отмечающие юбилеи совместной жизни.

Во время телемарафона среди участников голосования разыграют призы. Победители смогут получить один из 11 смартфонов iPhone 17, а главным призом станет автомобиль Sollers ST8.