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Общество 7 сентября 2026 10:23

ТНВ проведет 14-часовой телемарафон «Всей семьей на выборы!»

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Телеканалы «ТНВ-Татарстан» и «ТНВ-Планета» 20 сентября проведут 14-часовой телемарафон «Всей семьей на выборы!». Трансляция также будет доступна в официальном сообществе ТНВ во «ВКонтакте».

Телемарафон начнется в 8:00 и продлится до позднего вечера. Гостями студии станут известные семьи Татарстана, представители трудовых династий, молодожены и супружеские пары, отмечающие юбилеи совместной жизни.

Во время телемарафона среди участников голосования разыграют призы. Победители смогут получить один из 11 смартфонов iPhone 17, а главным призом станет автомобиль Sollers ST8.

#Выборы-2026 #выборы в госдуму #тнв
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