ЦИК запустил в «Максе» канал с информацией о выборах

Центральная избирательная комиссия России запустила в национальном мессенджере «Макс» канал проекта «ИнформУИК» по информированию россиян о предстоящих выборах.

В канале будут собраны яркие моменты работы членов избирательных комиссий, которые информируют граждан о предстоящем голосовании.

В рамках проекта «ИнформУИК» члены избиркомов проводят адресное информирование россиян о выборах, которые пройдут в сентябре 2026 года.

Выборы депутатов Государственной Думы РФ 9-го созыва пройдут с 18 по 20 сентября 2026 года. Парламент будет сформирован по смешанной системе: из 450 мандатов одна половина (225 мест) распределится по федеральным партийным спискам, вторая – по одномандатным избирательным округам.

К участию в избирательной кампании допущено 10 официально зарегистрированных политических партий: «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия – За правду», «Новые люди», Партия пенсионеров, «Коммунисты России», «Зеленые», Партия прямой демократии и «Родина».