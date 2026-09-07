До 20 тыс. рублей за лечение: как вернуть деньги за медуслуги в Татарстане

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Жители Татарстана, которые самостоятельно оплачивали медицинские услуги, могут вернуть часть потраченных средств с помощью налогового вычета. Он предоставляется не только за лечение, но и за приобретение назначенных лекарств, а также за различные медицинские услуги, в том числе стоматологические. О правилах оформления налогового вычета за лечение — в материале «Татар-информа».

Возврат части уплаченного НДФЛ возможен, если человек оплатил медицинские расходы:

– за себя, своих родителей, супруга или супругу;

– за ребенка, усыновленного ребенка либо подопечного в возрасте до 18 лет. С 2022 года возрастной предел увеличен до 24 лет, если ребенок учится очно.

Во втором случае оплату лечения должен осуществлять родитель или попечитель. Если же медицинские услуги оплачивает сам ребенок, воспользоваться правом на налоговый вычет он может самостоятельно. При этом у него должен быть доход, с которого удерживается НДФЛ по ставке 13%.

Как оформить налоговый вычет за лечение

Получить компенсацию части расходов можно несколькими способами. Во-первых, это можно сделать через налоговую после окончания года. Для этого необходимо подать декларацию по форме 3-НДФЛ.

Также можно оформить у работодателя в течение года. В этом случае понадобится соответствующее заявление, которое можно направить через личный кабинет на сайте Федеральной налоговой службы.

В третьих, доступен упрощенный порядок. С 2025 года налогоплательщикам доступен такой способ оформления через личный кабинет ФНС. Он применяется к расходам на лечение, понесенным начиная с 1 января 2024 года.

Сколько денег можно вернуть

При расчете социального вычета учитываются расходы на лечение в пределах 150 тыс. рублей за год. Таким образом, максимальная сумма возврата составляет 13% от этого лимита — 19,5 тыс. рублей.

Для дорогостоящего лечения установленное ограничение в 150 тыс. рублей не применяется. В таком случае налогоплательщик может претендовать на возврат 13% от всей суммы расходов. Главное условие — оказанная медицинская услуга должна входить в установленный перечень дорогостоящих видов лечения.

Оформить вычет можно за три предыдущих года. При этом неиспользованная часть социального вычета не переносится на следующие налоговые периоды.