Кравцов рассказал, что оценки за поведение в школах не повлияют на аттестат

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Оценки за поведение, которые вводят в пилотных школах для учеников 2–8-х классов, не будут влиять на текущую успеваемость, промежуточную аттестацию и итоговый аттестат. Об этом в интервью ТАСС сообщил министр просвещения России Сергей Кравцов.

По словам министра, поведение школьников будут оценивать отдельно от академической успеваемости. Полученная отметка не будет учитываться при выставлении текущих оценок и проведении промежуточной аттестации, а также не отразится на аттестате ученика.

Для оценки поведения школьников разработали конкретные критерии. В их числе – соблюдение школьных правил, норм взаимодействия со сверстниками и взрослыми, а также правомерность поведения.