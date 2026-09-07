В детских лагерях Казани за лето отдохнули почти 56 тыс. детей

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За летний период в загородных лагерях Казани отдохнули 17,5 тыс. детей из Казани, а общее число отдохнувших ребят составило 55,7 тыс. Об этом сообщил председатель Комитета по делам детей и молодежи Казани Дмитрий Хвостиков на деловом понедельнике.

«Задачи, которые были поставлены и утверждены весной при подготовке летней кампании, выполнены», – подчеркнул он.

Среди всех ребят было 1,8 тыс. детей с особыми программами отдыха. Это ребята, находящиеся в трудной жизненной ситуации, дети с ограничениями по здоровью и дети участников СВО. Общее финансирование программы детского отдыха в этом году составило 564 млн рублей.