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Общество 7 сентября 2026 10:31

В детских лагерях Казани за лето отдохнули почти 56 тыс. детей

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В детских лагерях Казани за лето отдохнули почти 56 тыс. детей
Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

За летний период в загородных лагерях Казани отдохнули 17,5 тыс. детей из Казани, а общее число отдохнувших ребят составило 55,7 тыс. Об этом сообщил председатель Комитета по делам детей и молодежи Казани Дмитрий Хвостиков на деловом понедельнике.

«Задачи, которые были поставлены и утверждены весной при подготовке летней кампании, выполнены», – подчеркнул он.

Среди всех ребят было 1,8 тыс. детей с особыми программами отдыха. Это ребята, находящиеся в трудной жизненной ситуации, дети с ограничениями по здоровью и дети участников СВО. Общее финансирование программы детского отдыха в этом году составило 564 млн рублей.

#Деловой понедельник #Казань #дети #отдых
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