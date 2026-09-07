Ученые выяснили, почему долгий выдох толкает человека на риск

Ученые обнаружили, что медленное дыхание с удлиненным выдохом повышает склонность человека к рискованным решениям, такой ритм дыхания увеличивает вариабельность сердечного ритма и чувствительность мозга к вознаграждению. Соответствующее исследование опубликовано в журнале Neuron.

Научные сотрудники под руководством Вэньхао Хуана и профессора Союнг Пак из Германского института питания человека в Потсдаме пригласили 41 добровольца. Участники выполняли задания на выбор между более рискованными и более надежными вариантами, дыша в заданном ритме – с коротким вдохом и долгим выдохом в соотношении примерно 2 к 8.

В ходе эксперимента выяснилось, что при медленном дыхании с растянутым выдохом испытуемые чаще выбирали рискованные варианты. У них также росла вариабельность сердечного ритма – показатель гибкости вегетативной нервной системы, – а мозг активнее реагировал на возможную награду.

Профессор Пак пояснила, что решения редко определяются одной лишь внешней информацией – суждение рождается из взаимодействия познавательных процессов и состояния тела. По мнению авторов, понимание этой связи может помочь людям осознаннее подходить к выбору, например успокаивать дыхание перед важными решениями. Открытие может быть полезно в областях, где склонность к риску критична – от финансов до спорта, – а также при разработке методов борьбы с импульсивным поведением.