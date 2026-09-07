Уровень безработицы в Набережных Челнах составил 0,15%

Фото: презентация делового понедельника

Уровень зарегистрированной безработицы в Набережных Челнах составил 0,15%. Об этом сообщила заместитель руководителя Исполкома города Наталия Кропотова, представляя итоги социально-экономического развития.

При этом в городе сохраняется дефицит квалифицированных кадров. В банке вакансий насчитывается более 7 тыс. свободных рабочих мест. На одного зарегистрированного безработного приходится 16 вакансий.

По словам Кропотовой, в условиях замедления экономики предприятия стараются сохранять сотрудников и делают ставку в том числе на рост заработной платы.

Одним из инструментов решения кадрового вопроса остается повышение производительности труда. В соответствующем федеральном проекте участвуют 90 челнинских предприятий – около четверти от общего числа участников проекта в Татарстане. С начала 2026 года к нему присоединились еще 14 предприятий города.