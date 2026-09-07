Радмир Беляев призвал нижнекамцев активнее ходить на хоккей

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Мэр Нижнекамска Радмир Беляев призвал горожан активнее посещать хоккейные и футбольные матчи и поддерживать местные команды. На деловом понедельнике он назвал спорт одним из достояний Нижнекамска и отдельно отметил значение хоккейного «Нефтехимика» для города.

«Нам надо ходить на хоккей, на футбол, привлекать и трудовые коллективы. Это очень важно, это наше достояние, это эмоции», – сказал Беляев.

Поводом для обсуждения стало также открытие нового сезона КХЛ. Накануне «Нефтехимик» провел первый домашний матч против «Шанхайских Драконов». Нижнекамцы вели со счетом 3:0, однако встреча завершилась поражением хозяев в овертайме – 4:5.

По словам Беляева, открытие сезона превратилось в городской праздник, а матч собрал большое количество зрителей. Мэр подчеркнул, что на игры приходят семьями, а сами матчи дают горожанам возможность общаться, поддерживать команду и получать яркие эмоции.

Также градоначальник рассказал о планах по дальнейшему развитию хоккея в Нижнекамске. 3 сентября в Москве прошла встреча с вице-президентом КХЛ Алексеем Красновым. Стороны обсудили стратегию развития Континентальной хоккейной лиги на 2026–2029 годы и возможность применения новых подходов в Нижнекамске. В частности, речь шла о работе с молодежью, школьных проектах, цифровых сервисах, развитии инфраструктуры арены и новых форматах взаимодействия с болельщиками.

«Хоккей и „Нефтехимик“ – спортивный символ нашего города, его характер и эмоции тысяч болельщиков», – отметил Беляев.

По его словам, в Нижнекамске намерены работать над тем, чтобы матчи становились интереснее для всей семьи, привлекали новую аудиторию, а позиции клуба укреплялись не только в городе, но и в Закамье.

Следующий домашний матч «Нефтехимика» пройдет 8 сентября против ХК «Сочи».