Минниханов: более 50% объема внешней торговли РТ приходится на ОИС

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Раис Татарстана Рустам Минниханов прибыл с рабочей поездкой в Объединенные Арабские Эмираты, где принял участие в церемонии открытия Ежегодного инвестиционного форума в Дубае. Об этом сообщает руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова.

В своем выступлении Раис Татарстана выразил признательность руководству ОАЭ за открытость к сотрудничеству с российскими регионами.

«Татарстан является партнером и участником мероприятия с момента его основания», – напомнил он.

В этом году форум проходит под темой «Трансформация глобального процветания: открытие новых горизонтов для инвестиций в устойчивое и инклюзивное будущее».

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Минниханов отметил, что Татарстан занимает первое место в России по инвестиционному климату. По его словам, экономика республики ориентирована на экспорт, а продукция татарстанских предприятий поставляется более чем в 100 стран мира.

«Особое внимание мы уделяем сотрудничеству со странами Ближнего Востока, где видим значительный потенциал для совместных проектов в энергетике, сельском хозяйстве и халяль продукции, высоких технологиях, исламских финансах», – подчеркнул Рустам Минниханов.

Отдельно Раис Татарстана остановился на взаимодействии республики с Объединенными Арабскими Эмиратами. Он также сообщил, что доля стран Организации исламского сотрудничества во внешней торговле Татарстана превысила 50%. Республика, по его словам, выступает площадкой для привлечения инвестиционного капитала из стран Ближнего Востока.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Минниханов заявил о готовности Татарстана делиться накопленным опытом и пригласил участников форума посетить стенд республики.

Ежегодный инвестиционный форум в Дубае является одной из крупнейших инвестиционных площадок Ближнего Востока. В этом году его программа охватывает три ключевых направления – глобальные рынки, экономики будущего и NexGen. На площадке представляют возможности интегрированных и многодисциплинарных инвестиционных экосистем.