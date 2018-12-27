В Татарстане за I квартал текущего года производство сельхозпродукции увеличилось на 2,1%

(Казань, 7 мая, «Татар-информ»). С января по март 2019 года все сельхозпроизводители Татарстана (сельхозорганизации, население, фермерские хозяйства и индивидуальные предприниматели) произвели продукции сельского хозяйства на 42,2 млрд рублей в действующих ценах. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в территориальном органе Федеральной службы государственной статистики по Республике Татарстан.

«Это 102,1% в сопоставимых ценах к уровню января-марта 2018 года», – уточнили в Татарстанстате.

Согласно данным ведомства, в республике в I квартале 2019 года в хозяйствах всех категорий производство яиц выросло по сравнению с январем-мартом прошлого года на 14,9% и достигло 334,9 млн штук.

Молока произведено 419,7 тыс. тонн, что на 2% превышает показатель за соответствующий период прошлого года. Производство скота и птицы на убой (в живом весе) снизилось на 0,5%, составив 116,7 тыс. тонн.

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