Татарстанец Фархад Фаткуллин стал первым россиянином, признанным Википедистом 2018

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Фото: википедия
(Казань, 23 июля, «Татар-информ»). Татарстанец Фархад Фаткуллин стал первым россиянином, удостоенным звания Википедиста.
Вчера на торжественной церемонии закрытия международной конференции Фонда Викимедиа Викимании-2018 в Кейптауне (ЮАР) основатель Википедии Джимми Уэйлс вручил ему награду.
Уэйлс отметил, что Фаткуллин ведет активную «общественную организационную работу среду представителей сообществ, говорящих на региональных языках России».
Основатель Википедии высоко оценил знания Фаткуллина в области языков (он свободно владеет английским) и его помощь в наведении мостов между разными сообществами России, говорящими на различных национальных языках.
Для татарстанца награда была неожиданной. Он узнал о ней во время синхронного перевода церемонии на русский язык для неанглоговорящих коллег из России.
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22 июля 2018 года на торжественной церемонии основатель Википедии Джимми Уэйлс вручил россиянину награду.
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