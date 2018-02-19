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Общество

В Казани открылась горячая линия для гостей ЧМ по футболу-2018

19 февраля 2018, 14:00

Специалисты Роспотребнадзора будут принимать сообщения о качестве оказания услуг от потребителей до завершения мундиаля.
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(Казань, 19 февраля, «Татар-информ»). Сегодня Управление Роспотребнадзора по РТ открыло горячую линию для потребителей к чемпионату мира по футболу 2018 года, матчи которого примет Казань. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Специалисты будут принимать сообщения о качестве оказания услуг от гостей чемпионата до завершения мероприятий мундиаля по телефону: 8 (917) 224-87-94 с 10 до 15 часов. Кроме того, можно позвонить в консультационный центр для потребителей Центра гигиены и эпидемиологии в РТ по телефону: 221-90-16.


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