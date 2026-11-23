Певец Ярослав Дронов, выступающий под псевдонимом SHAMAN, назвал себя проповедником свободного патриотизма. По его мнению, любовь к Родине не должна ограничивать самовыражение человека, сообщает RT.

Артист отметил, что вокруг патриотизма сложился стереотип, будто он требует определенного внешнего вида, поведения и даже выбора тем для творчества. Дронов считает, что любить свою страну можно и при этом экспериментировать с музыкой, одеваться по своему вкусу, шутить и получать удовольствие от жизни.

Певец также рассказал, что пробует себя в разных музыкальных жанрах и остается самым строгим критиком собственного творчества.