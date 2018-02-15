Более 3,3 тыс. работников железнодорожных вокзалов пройдут спецподготовку к ЧМ-2018

(Казань, 15 февраля, «Татар-информ»). С февраля по май более 3,3 тыс. сотрудников 31 железнодорожного вокзала в городах-участниках чемпионата мира по футболу пройдут дополнительную подготовку по обеспечению безопасности, обучению иностранному языку. Об этом сообщает пресс-служба Казанского региона ГЖД.

Особое внимание будет уделено вопросам обеспечения транспортной безопасности. Так, инспекторы входного контроля пройдут спецподготовку по работе с досмотровым оборудованием. Уже дополнительно отобрано 1132 человека, которые будут обеспечивать безопасность на входных группах вокзалов, в том числе применяя методы визуальной диагностики психоэмоционального состояния посетителей.

В программе обучения предусмотрен тренинг Всероссийского общества инвалидов, во время которого сотрудников вокзальных комплексов обучат особенностям взаимодействия с маломобильными группами населения.