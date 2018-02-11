Фигуристка Медведева установила новый мировой рекорд в короткой программе на ОИ-2018

(Казань, 11 февраля, «Татар-информ»). Восемнадцатилетняя российская двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева победила в короткой программе командных соревнований на Олимпиаде в Пхенчхане. Об этом сообщает ТАСС.
Фигуристка установила новый мировой рекорд, набрав 81,06 балла.
Второй стала итальянская спортсменка Каролина Костнер (75,10 балла). Третье место заняла фигуристка из Канады Кэйтлин Осмонд (71,38 балла).
В командном турнире российские фигуристы занимают второе место.