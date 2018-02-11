Все новости Татарстан Россия

Спорт

Фигуристка Медведева установила новый мировой рекорд в короткой программе на ОИ-2018

11 февраля 2018, 11:14

Фигуристка набрала 81,06 балла.
Фигуристы Боброва и Соловьев стали третьими в короткой программе на ОИ-2018
Фигуристка Загитова заявила о желании выступить на Олимпиаде в Пхенчхане
Татарстанские фигуристы неудачно стартовали на чемпионате России
Татьяна Тарасова станет тренером чемпионки мира по фигурному катанию
Лучшая российская спортивная пара – 3-я на чемпионате мира после короткой программы

(Казань, 11 февраля, «Татар-информ»). Восемнадцатилетняя российская двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева победила в короткой программе командных соревнований на Олимпиаде в Пхенчхане. Об этом сообщает ТАСС.

Фигуристка установила новый мировой рекорд, набрав 81,06 балла. 

Второй стала итальянская спортсменка Каролина Костнер (75,10 балла). Третье место заняла фигуристка из Канады Кэйтлин Осмонд (71,38 балла).

В командном турнире российские фигуристы занимают второе место.


Подписывайтесь на нас в Telegram

Если вы нашли ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl + Enter