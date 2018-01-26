В море около Туапсе произошло землетрясение магнитудой 4,1

(Казань, 26 января, «Татар-информ»). Около черноморского города Туапсе в Краснодарском крае произошло землетрясение магнитудой 4,1, передает РИА Новости.

Информация о землетрясении в Новомихайловском поселении Туапсинского района поступила сегодня в 09.09. Эпицентр находился в акватории Черного моря на удалении 2,5 километра от берега.

Местные жители ощущали толчки, жертв и разрушений нет, эвакуация населения не производилась. Объекты жизнеобеспечения и экономики продолжили работу в штатном режиме.