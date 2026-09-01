Жителям РТ рассказали о международном салоне «Комплексная безопасность – 2026»

Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

В следующую субботу международный салон «Комплексная безопасность» откроет двери для всех татарстанцев и гостей республики. Их ждут зрелищные соревнования пожарных и семейные квесты. Об этом на брифинге рассказал советник Министра РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Даниил Мартынов.

«В субботу международный салон «Комплексная безопасность» в «Казань Экспо» откроется для жителей и гостей столицы Татарстана. В этот день запланирована обширная демонстрационная и развлекательная программа. Одним из главных зрелищ станут открытые соревнования профессионального мастерства «Пожарный Олимп», – рассказал он.

Участникам предстоит за считаные минуты надеть боевую экипировку, вскрыть дверь бензорезом и спасти условного пострадавшего. Также для семей с детьми будет работать квест-игра «Стать героем 3.0». Их ждут 10 тематических станций, где можно попробовать себя в роли спасателя и научиться оказывать первую помощь.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что с 3 по 5 сентября в Казани состоится XVI Международный салон средств обеспечения безопасности «Комплексная безопасность». На нем пройдут открытые соревнования «Пожарный Олимп», объединяющие комплекс из восьми упражнений, максимально приближенных к реальным боевым действиям.

Участники – сотрудники пожарно-спасательных подразделений из регионов России и представители экстренных служб зарубежных стран. Соревнования проходят в режиме нон-стоп, по факту прибытия и регистрации участников. Абсолютный рекорд прохождения среди мужчин – 2 минуты 26 секунд, среди женщин – 4 минуты 21 секунда.

Соревнования пройдут с 9:00 3 сентября до 15:00 5 сентября, церемония награждения состоится 5 сентября в 14:00.