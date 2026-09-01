Завод мостов КАМАЗа получил нового директора

С 1 сентября директором Завода мостов КАМАЗа назначен Андрей Жандаров, ранее этот пост занимал Максим Минеев, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе предприятия.

Жандаров родился 3 мая 1985 года. В 2007 году окончил Камскую государственную инженерно-экономическую академию по специальности «Технология машиностроения».

Карьеру на «КАМАЗе» он начал инженером-технологом в отделе анализа эффективности средств производства «КАМАЗ-дизеля». В 2011 году Жандаров стал начальником цеха алюминиевых деталей завода двигателей.

В 2014 году он возглавил подпроект по аутсорсингу номенклатуры завода двигателей в рамках проекта «Реинжиниринг автопроизводства и создание перспективного семейства автомобилей КАМАЗ». В 2016 году занял должность заместителя главного инженера по развитию Завода запасных частей и компонентов (ЗЗЧиК), а в 2018-м стал главным инженером предприятия.

С января 2023 года до нового назначения Жандаров занимал пост директора ЗЗЧиК.

Исполняющим обязанности директора ЗЗЧиК назначен Радик Хазиев, ранее занимавший должность главного инженера предприятия.