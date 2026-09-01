Гаджиев заявил, что Игры кочевников в Казани покажут единство и традиции России

Проведение Всемирных игр кочевников в Казани позволит продемонстрировать единство и культурное многообразие России. Такое мнение высказал депутат Госдумы Руслан Гаджиев.

По его словам, Россия занимает особое положение в Евразии благодаря тесному переплетению культур и традиций Запада и Востока. Всемирные игры кочевников, считает депутат, станут одним из способов показать это многообразие.

«Игры кочевников – отличный способ показать наше единство и наши традиции. Нет другой страны в Евразии, где так плотно переплелись культуры, традиции Запада и Востока», – отметил Гаджиев.

Отдельно депутат обратил внимание на роль Казани в развитии международных и межкультурных связей. По его оценке, город уже стал одной из площадок, где выстраивается диалог между представителями разных стран и культур.

«Казань в этом смысле стала точкой притяжения для всего мира. Здесь строят межкультурный и межстрановой диалог в этом поистине многополярном мире», – подчеркнул Гаджиев.

Депутат добавил, что сила России заключается в единстве и многообразии ее народов.

Напомним, ранее «Татар-информ» писал о том, что Президент России Владимир Путин на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Бишкеке заявил о готовности Казани принять следующие Всемирные игры кочевников в 2028 году. Он отметил, что Россия будет рада видеть на соревнованиях команды всех заинтересованных государств.