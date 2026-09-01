Эксперт объяснила, зачем в России разрешили продажу бензина ниже «Евро-5»

Эксперт в области топливного рынка Анастасия Бунина объяснила «Татар-информу», зачем на рынке вводят дополнительное топливо более низкого экологического класса.



«Никто не говорит о том, что пропадет Евро-5. Евро-5 производился и будет производиться. Топливо пониженного экологического класса идет в качестве дополнения к производству Евро-5», – отметила эксперт.

По ее словам, часть автомобилей допускает заправку бензином или дизелем стандартов «Евро-3» и «Евро-4».

Бунина добавила, что с 1 сентября на АЗС должна быть предусмотрена маркировка топлива, если оно относится к экологическому классу ниже «Евро-5». Это позволит автомобилистам определить, подходит ли конкретный вид топлива их машине.

«Потребитель понимает, что его транспортное средство можно заправить топливом, допустим, экологического качества Евро-3 или Евро-4. Он без зазрения совести снимает пистолет с колонки и заправляет тем экологическим классом свое транспортное средство, которое допускается», – пояснила Бунина.

Информацию об экологическом классе автомобиля можно найти в свидетельстве о регистрации транспортного средства. Эксперт подчеркнула, что владельцам машин, рассчитанных на «Евро-5» или «Евро-6», не следует выбирать топливо более низкого класса.

Бунина также считает, что топливо пониженного экологического класса может оказаться дешевле «Евро-5». По ее мнению, это связано с более низкими затратами на его производство.

С 1 сентября 2026 года российские АЗС смогут продавать бензин и дизельное топливо экологических классов «Евро-2», «Евро-3», «Евро-4» и «Евро-5» на единых для рынка условиях. Ранее топливо пониженных классов могло поставляться НПЗ по внутренним контрактам, однако его реализация непосредственно на заправках была ограничена. Теперь это ограничение временно снимается, мера будет действовать до 30 июня 2027 года.