В Татарстане откроют первый в России комплекс для обучения пожарных и спасателей

В Лаишевском районе Татарстана 4 сентября откроется первый в России учебно-тренировочный полигон для пожарных и спасателей. В дальнейшем такие объекты должны появиться во всех федеральных округах страны. Об этом на брифинге рассказал советник Министра РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Даниил Мартынов.

«Полигон, который мы четвёртого числа будем открывать, – это не просто какая-то тренировочная площадка, а действительно уникальный центр, который создан впервые в стране у нас. Такого у нас в России нет», – заявил Даниил Мартынов.

По его словам, идея построить первый такой центр именно в Казани принадлежит Раису Татарстана Рустаму Минниханову. Прежде чем приступить к проектированию и строительству, команда Даниила Мартынова изучила мировой опыт.

«Мы с командой объехали весь мир. Осмотрели все сильнейшие и мощнейшие центры такой направленности. Мы были и в Китае, и в Саудовской Аравии, в Объединённых Арабских Эмиратах, в Сингапуре, в Малайзии. В каждом из центров мы глубоко погружались, изучали сильные и слабые стороны объектов», – сообщил он.

Согласно представленным данным, полигон построен на участке площадью 12,7 гектара. На территории размещены 8 учебных площадок, а также сооружения учебной, служебной, гостиничной и спортивной инфраструктуры. Комплекс рассчитан на подготовку трех с половиной тысяч специалистов ежегодно. При этом он предназначен не только для профессионалов, но и для обучения детей по специальным программам. Все установленные учебно-тренировочные комплексы и оборудование являются отечественными.

«То, что сейчас получилось, это действительно гордость республики и без преувеличения всей страны. Уже сейчас большое количество иностранных специалистов знают, что мы построили, и уже сегодня встают в очередь на то, чтобы записаться, пройти обучение», – подчеркнул Мартынов.