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Общество 1 сентября 2026 13:40

В Татарстане в День знаний запустили ИИ-кружки в 100 школах и 35 колледжах

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В День знаний в Татарстане стартовали кружки по искусственному интеллекту в 100 школах и 35 колледжах республики. Проект запущен в рамках республиканской программы развития ИИ, где подготовка специалистов начинается со школьной скамьи.

Ученики 5–6 классов освоят базовые навыки работы с ИИ: составление запросов, создание текстов и изображений. С 7 класса школьники перейдут к проектированию собственных цифровых агентов. Студенты будут решать реальные задачи от компаний Татарстана, сообщает Минцифры РТ.

Летом более 700 педагогов прошли повышение квалификации. По итогам конкурса право вести кружки получили 239 школьных учителей и 100 преподавателей колледжей, все они получат единовременную выплату.

Также запущена программа «Алгарыш в сфере искусственного интеллекта» для магистров. 14 студентов уже учатся в ведущих университетах Китая и Сингапура, после окончания они вернутся в Татарстан для работы на ключевых предприятиях.

Министр цифрового развития РТ Илья Начвин отметил, что системный подход позволит республике растить кадры на всех уровнях образования. К 2030 году обучение ИИ-технологиям пройдут 90 тыс. школьников и студентов. Экосистема программы позволит использовать ИИ каждому: учителям, врачам, предпринимателям и ведомствам через сервис «ГосПромпт».

В Международном центре компетенций – Казанском техникуме информационных технологий и связи студенты новой специальности будут изучать внедрение ИИ, машинное обучение и компьютерное зрение в реальные бизнес-процессы.

#минцифры рт
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